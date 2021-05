Prenotano il vaccino, ma il giorno dell'appuntamento il centro vaccinale è chiuso

La Regione Fvg lancia appelli ai cittadini affinché aderiscano il più possibile alla campagna vaccinale, eppure continuano ad esserci intoppi di diverso tipo. Se in alcuni casi e per alcuni hub vaccinali tutto sembra filare liscio, con gli apprezzamenti dei friuli alla macchina organizzativa, in altri non tutto funziona come dovrebbe.

Oggi diversi cittadini si erano infatti recati nel centro vaccinale di Zugliano, in via Nuova 1, secondo le indicazioni ricevute al momento della prenotazione. Una volta giunti sul posto, però, hanno trovato il Distretto chiuso. "C'erano persino le impalcature", dichiara un friulano che si era prenotato la scorsa settimana in quanto under 60 con comorbidità. "Quando sono arrivato nel luogo indicato sulla conferma della prenotazione ho trovato tutto chiuso. Una passante mi ha detto che, se ero lì per il vaccino, avrei dovuto recarmi in Ente Fiera a Martignacco, e così ho fatto". L'uomo, che aveva l'appuntamento per le 16.30, è stato poi contattato anche dal Distretto sanitario di Udine intorno alle 17. "Peccato che quando mi hanno chiamato ero ormai già in Fiera a cercare di capire cosa fare".

Il disguido

A quanto pare, il centro vaccinale di Zugliano aprirà soltanto domani: le prenotazioni per diversi cittadini erano già state inviate con l'indicazione sbagliata. Quanti si sono recati a Zugliano sono stati così dirottati in Fiera, dove però si sono ritrovati centinaia di persone davanti. Per ovviare al problema, all'interno del padiglione della Fiera è stato creato uno sportello ad hoc per quanti avevano avuto la prenotazione su Zugliano. Risultato? Diverse ore di attesa e un po' di nervosismo per le errate informazioni.