Fvg a rischio moderato: il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità

Rischio moderato: in questa situazione si trovano tutte le regioni italiane, compreso il Friuli Venezia Giulia. L'Istituto superiore di sanità, ha effettuato il suo periodico monitoraggio: nella nostra regione, nella settimana che va da 26 luglio al 1 agosto, i contagi sono stati 425, con un'incidenza di 35,45 per 100mila abitanti. L'indice Rt è a 1.41, inferiore a quello nazionale che è, invece, a 1,56.

Ospedali

Il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapia intensive covid è del 2%: anche in questo caso il dato è inferiore alla media nazionale del 3%, in salita dall'1% della settimana precedente. Il tasso di occupazione dei pazienti che hanno contratto il virus, dei posti letto totali in area medica, è invece del 2%, inferiore a quello nazionale salito al 4%. La soglia di saturazione è indicato sul 10%: è questo uno dei parametri principali per il cambio di colore delle regioni.