Vento, temporali violenti e grandine in arrivo

Fine settimana di maltempo in Friuli, su Udine e sulla provincia

Fine settimana di maltempo sul Friuli, con temporali, grandine e calo delle temperature. Le previsioni di Francesco Del Francia di 3bmeteo.com.

Sabato 31 luglio

Tra la notte e il mattino previsto il transito dei primi rovesci e temporali organizzati, specialmente sui comparti centro-settentrionali (coinvolte anche la alte pianure friulane). La mattinata di sabato dovrebbe trascorrere con nuvolosità variabile su buona parte della regione. Dal pomeriggio nuova instabilizzazione del tempo con acquazzoni e brevi temporali in discesa entro sera dai settori alpini e prealpini verso le medio-alte pianure. Temperature massime in pianura previste tra i 30 e i 32 gradi.

Domenica 1 agosto

Sarà la giornata più perturbata, con frequenti passaggi di rovesci e temporali anche di forte entità alternati ad alcune pause. Il grosso del maltempo, al momento, sembrerebbe riguardare la seconda parte della giornata, con temporali anche violenti, forti colpi di vento e grandine localmente anche di medio-grossa taglia. Il tutto accompagnato da un netto calo delle massime, comprese tra 25 e 28 gradi. Coinvolta dal maltempo anche la città di Udine, in maniera probabilmente minore anche a quella di Trieste, perlomeno in termini di accumuli pluviometrici. Si raccomanda di restare aggiornati con gli organi di Protezione civile regionale e locale, adoperando massima prudenza in macchina e all'aperto.