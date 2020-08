Allerta meteo, pioggia e temporali in arrivo sul Friuli

Allerta meteo gialla per Udine e il Friuli. Nel pomeriggio sera di oggi, sabato 22 – secondo quanto informa la Protezione civile regionae –, sulle Alpi passerà un fronte atlantico che, data la presenza d'aria molto calda e umida negli strati medio-bassi dell'atmosfera, favorirà instabilità, specie sui monti.

Previsioni meteo sabato

Dal pomeriggio probabili temporali sparsi sui monti e in serata possibili anche in pianura. Non si esclude qualche temporale forte.

