Anarchia in discoteca a Lignano, giovani senza mascherina né distanziamento

Asembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid. La segnalazione giunge alla nostra redazione da un lettore che riferisce di quanto accaduto a Lignano Pineta. Gli scatti sono della notte tra sabato 15 agosto e domenica 16 agosto. Sono circa le 3 del mattino, riferisce il nostro lettore, e non vi è alcun distanziamento, né alcun uso dei dispositivi di protezione. È, secondo quanto riferito, una situazione che si ripete da settimane. Una situazione, quella degli assembramenti nelle discoteche, che non è un caso isolato e che ora potrebbe vedere una fine.

La situazione nazionale

In Emilia Romagna e Veneto la stretta sulle discoteche è già arrivata con restrizioni sulla capienza (50%) e norme ferree sui distanziamenti e l'uso di dei dispositivi protettivi, ma non si esclude un'azione di più ampia portata sul territorio nazionale. In Calabria blocco totale delle discoteche. Troppo alto il rischio di nuovi contagi. Alle recenti chiusure fa eco anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un'intervista pubblicata su Repubblica. "Serve una regia nazionale – ha detto la titolare del Viminale – e quanto prima verrà fatta una conferenza Stato-Regioni per arrivare a delle linee guida".

La ministra Teresa Bellanova

"Si è avuta molta più attenzione ad aprire le discoteche a giugno che ad altro. Questa per noi è una scelta non accettabile – ha dichiarato la responsabile del ministero per le Politiche agricole –. Non abbiamo nulla contro le discoteche, ma se hai chiesto a un Paese di stare chiuso in casa, se hai chiuso le aziende, speso miliardi e miliardi per pagare la cassa integrazione alle persone per non lavorare, poi non puoi per pura propaganda, per rispondere a qualche lobby che ti sta vicina, riaprire le discoteche e infischiartene delle ricadute che avrà questa scelta".