Ecco quali sono le migliori gelaterie del Friuli

In Friuli l’arte dei migliori maestri gelatieri incontra una grande materia prima. Il Gambero Rosso ha assaggiato, valutato e descritto tutte le migliori gelaterie d’Italia nella guida "Gelaterie d’Italia 2021": ecco quelle del nostro territorio.

Timballo

"Rinnovato negli ambienti e nell’insegna, sul filo della sostenibilità (con uso di materiali totalmente compostabili, dai cucchiaini ai contenitori per l’asporto), il locale continua con costanza a proporre vere specialità in un’ampia varietà di gusti. La scelta spazia dai classici alle nuove proposte. Nella lavorazione si utilizza latte da mucca pezzata rossa italiana e la cremosità che ne risulta è davvero eccezionale". Anche questa gelateria (Udine, via Cividale 53 - www.gelateriatimballo.it) ha ottenuto i Tre Coni.

D’Ambrosio Gelateria Naturale

"Segue la stagionalità l’assortimento di gusti dell’insegna, con proposte, ad esempio, come zucca, arancia e cioccolato bianco nel periodo autunnale". La gelateria si trova a Mortegliano (UD) in via Udine 19, seconda sede ad Udine in largo del Pecile 3. Valutazione: Due Coni.

Scian L’Insolito Gelato

"Un gelato artigianale e genuino, leggero e cremoso, realizzato esclusivamente con ingredienti selezionati di altissima qualità, dal cioccolato Guanaja 70% di Valrhona alle noci di Sorrento, fino allo zafferano del Friuli (quello di San Quirino)". La gelateria - che si trova a Cordenons (PN), via Sclavons 75 (www.scian.it) ha ottenuto i Tre Coni.

Glida Gelateria Naturale

"Questa gelateria propone un gelato artigianale molto apprezzato. L’ambiente è accogliente; nel laboratorio a vista il maestro gelatiere Matteo Ugomari Di Blas esegue tutte le lavorazioni, dalle salse ai croccanti, con prodotti di stagione e di qualità – dai pistacchi di Sicilia alle nocciole delle Langhe – per un gelato fresco, gustoso e dal sapore persistente. Valutazione: Un Cono". La gelateria si trova a Gorizia in Corso Italia, 130.

Gelato Giordani

"Stefano Giordani ha aperto la sua gelateria artigianale nel 2008, con caffetteria e pasticceria. Si è subito distinto per la ricerca di frutta del territorio, come le antiche mele dell’Alto Friuli (presidio Slow Food), e delle migliori materie prime provenienti da tutto il mondo. Valutazione: Un Cono". La gelateria si trova a Maniago (PN) in via Umberto I, 21 (www.gelatogiordani.it).

Della Negra

"Una tradizione familiare che risale al 1984, quando papà e mamma aprirono la ditta per produrre creme di gelato per la ristorazione. Anni dopo, il successo giunto con il sorbetto al limone spinge a fare ricerca e a perfezionare i gusti. Coadiuvati dalle figlie Deborah e Samantha, oggi a capo dell’azienda, aumentano le referenze e aprono uno spaccio annesso al laboratorio. Sono i primi a creare un vasto assortimento di sorbetti e a realizzarli su richiesta di ristoranti, trasferendo alle figlie 30 anni di saperi e di segreti". La gelateria si trova a Mortegliano (UD) in via Flumignano 80 (www.dellanegra.com).

Esquimau

"L’insegna, in francese, indica il gelato da passeggio e il ghiacciolo: un’ispirazione venuta a Leonardo Ceschin dopo anni di lavoro all’estero. Vincitore nel 2012 della Coppa del mondo di gelateria, propone il gelato italiano tradizionale, che si gusta in piedi, passeggiando o per asporto. In laboratorio si utilizzano latte biologico del Cansiglio, uova bio delle Dolomiti e ingredienti stagionali e di produzione locale, come il miele di Polcenigo, o eccellenze dal mondo, come la vaniglia del Madagascar. Valutazione: Due Coni". La gelateria si trova a Pordenone in via Montereale 6b (www.esquimau.it).

Oggi Gelato

"OGGI è l’acronimo di Officina Gelato Gusto Italiano, perché la volontà di Carmelo Chiaramida è stata quella di creare delle officine in cui il laboratorio fosse a vista e si potessero sentire i profumi naturali utilizzati, potendo seguire i passi della preparazione. Così è a Udine, così è negli altri store che ha aperto in Italia e all’estero, nei quali si può assistere al taglio della frutta, alla mantecatura, alla tostatura delle nocciole e alle altre fasi della preparazione. Valutazione: Due Coni". La gelateria si trova a Udine in via P. Sarpi 3a, ma anche a Trieste in via Battisti 13/A (www.oggigelato.it).

Fonte Gambero Rosso