Malore sul sentiero che porta al mare, muore un uomo

Un anziano residente in Friuli - un classe 1949 di Rive d'Arcano - ha perso la vita a causa di un malore nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che conduce alla Costa dei Barbari, in provincia di Trieste. Per recuperare il corpo dell'uomo è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino. La segnalazione è arrivata da parte di altri bagnanti che risalivano dal mare che hanno visto un uomo sedersi affaticato, poi rialzarsi e un attimo dopo lo hanno sentito accasciarsi al suolo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. L'uomo stava anch'egli risalendo dalla spiaggia e non era accompagnato. Il medico legale ha scoperto, nel visitarlo, che era già cardiopatico e ne ha ufficialmente constatato il suo decesso I carabinieri hanno rintracciato la sua automobile grazie alle chiavi ritrovate all'interno del suo zaino.