Un bar pubblicizza "Un bicchiere ed abbaiano tutte", il titolare: "Vittima di un hacker"

Oggi, come noto, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per festeggiare al meglio, secondo i canoni di civiltà di chi ha fatto la scelta stilistica, il Maxim Lounge bar di Talmassons – nella Bassa Friulana – sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato l'immagine di una donna distesa su un materassino in una piscina ai bordi del mare, con lo slogan "Vodka, un bicchiere ed abbaiano tutte". Insomma, in base al messaggio secondo quelli del Maxim Lounge, per quelle cagne delle donne sarebbe sufficiente un bicchiere di super alcolico per "abbaiare". Una sintesi di alto livello, ma il responsabile del bar ha una giusitificazione. "È stato hackerato il profilo del mio locale" ci ha comunicato il titolare, Michele Zanin, "sto andando dai carabinieri, dopo averli informati del fatto per denunciare l'accaduto. Non è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Nel mentre l’account è stato disattivato, come da consiglio dei militari".