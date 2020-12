Maltempo, ancora giorni di pioggia e neve per il Friuli

Ancora maltempo su Udine e il Friuli nei prossimi due giorni. Una profonda depressione interessa l'Italia settentrionale con un afflusso di correnti umide meridionali sulla regione.

Le previsioni per 29 e 30 dicembre

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti in genere moderate, più abbondanti sulla fascia orientale. Nevicate probabilmente fino a fondovalle nelle zone interne, oltre i 400-500 metri circa sulle zone prealpine prospicienti la pianura, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie. Possibili rovesci temporaleschi su pianura e costa orientali. Sulla costa soffierà Libeccio, a tratti anche sostenuto. Possibili foschie in pianura nelle ore notturne. Mercoledì è prevista nuvolosità variabile, forse più persistente a est, dove sarà possibile qualche breve precipitazione. In pianura possibili foschie o qualche nebbia notturna.