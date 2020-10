Pioggia, vento forte e mareggiate: il maltempo è arrivato anche in Friuli

Dopo giorni di attesa del peggio, è arrivato il maltempo anche in Friuli: la Protezione civile regionale innalza l'allerta anche nella nostra regione, fino alle 12 di domani, domenica 4 ottobre.

Sono previste dunque piogge intense, vento forte e acqua alta che, in costa, si traduce in possibili mareggiate. È atteso un picco di marea a Grado con conseguente acqua alta nelle zone di Grado vecchio e Isola della Schiusa. Anche Lignano è stata colpita questa mattina da precipitazioni abbondanti e vento forte: al momento non sono segnalate criticità rilevanti, anche se il vento e il moto ondoso sono dati in aumento fino al primo pomeriggio di oggi.