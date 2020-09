Per il passaggio di Luis Suarez alla Juve c'è di mezzo la moglie friulana

Per il tesseramento di Luis Suarez, centravanti del Barcellona, alla Juve è corsa contro il tempo per ottenere il passaporto italiano, che lo libererebbe dai vincoli sugli extracomunitari. In questo c'entra anche il Friuli. Si, perché la moglie – Sofia Balbi – è figlia di un friulano, come riporta la Gazzetta dello Sport. La rosea lo identifica come architetto, altri siti – anche sudamericani – come bancario, ma quello che conta in questo caso sono le radici, non la professione.

Sofia Balbi ha quindi il doppio passaporto. In virtù di questo legame sono italiani anche i figli del Pistolero e secondo la legge spagnola questo basta pure a Suarez per essere considerato comunitario nel campionato spagnolo. In Italia non è invece sufficiente.

"Il passaporto – si legge sulla Gazzetta – deve portare il suo nome, serve un documento in più che attesti lo status comunitario e che, di solito, in casi analoghi viene prodotto in ben più di un mese. Proprio la scadenza temporale ha fatto scattare nelle ultime ore l’allarme rosso in casa Juve e nel clan del Pistolero".

Come risolvere il problema

A questo punto sono due le strade che deve seguire Suarez. Gli anni di lavoro in Catalogna gli darebbero il diritto di ricevere la cittadinanza spagnola, ma per ragioni di tempo è la pista più lunga da seguire visto che tra un mese chiude il mercato e l'iter sarebbe più lungo. E qui si arriva alla seconda strada. Anni fa Suarez aveva già avviato la pratica per ricevere la cittadinanza italiana, che non portò mai a conclusione perché non ce n'era urgenza a livello temporale. Al Consolato italiano di Barcellona c'è già un fascicolo aperto, che per essere chiuso con il passaporto tricolore del Pistolero deve essere redatto da un giuramento finale ed un certificato di livello B1, che attesti la conoscenza della lingua italiana da parte dell'attaccante del Barcellona.

Trattativa

In tutto questo Suarez aspetta ancora di essere liberato dal club catalano per poter sposare la causa bianconera con la Juve che è anche pronta a pagare un piccolo indennizzo sotto forma di bonus per convincere il Barça. Le trattative vanno avanti con l'incognita passaporto ma pure quella di Leo Messi. Alla fine Suarez sarà un nuovo calciatore della Juve? Se dovesse succedere sarà anche grazie al Friuli.