Annunciati i vincitori di Play Home Page

Sei finalisti, due categorie: brani originali e cover. Due trionfatori. Ecco chi ha vinto il contest per artisti emergenti under 35

La sesta edizione per Play, il concorso musicale organizzato da The Groove Factory e Asd Dreamers, in collaborazione con Città Fiera, si è concluso con le esibizioni live dei finalisti, selezionati tra musicisti emergenti del Friuli Venezia Giulia che hanno preso parte al contest. L'evento si è svolto sabato 3 luglio nella piazza Show Rondò all’interno del centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco – main sponsor dell’evento – davanti al pubblico. A decretare i vincitori per le due categorie inediti e cover, la commissione artistica composta da esperti del settore musicale: Michele Guaitoli, cantante e produttore; Moreno Buttinar, produttore Epops Music; Linda Fiore, speaker di Radio Gioconda.

I vincitori

In palio per i primi classificati un premio di 300 euro per ciascuna categoria, che potrà essere speso per la registrazione di un singolo negli studi della The Groove Factory di Udine o per la realizzazione di un servizio fotografico professionale

Per la categoria brani originali hanno trionfato The Avalanche, band pordenonese capitanata da Daniele Crovato alla voce e chitarra. La formazione si completa con Luca De Giusti alla batteria e Stefano De Cicco al basso. Il brano proposto alla finale si intitola Scarlet e ha riscosso un ottimo successo dal pubblico presente alla finale. La giuria ha trovato il brano originale “assolutamente ben composto sia dal punto di vista strutturale che delle melodie. La band è inoltre ben inquadrata dal punto di vista stilistico e dell’immagine, facendo presupporre una buona maturità artistica”.

Nella categoria cover, si è distinta la ventiquattrenne Sonja Ben Mahklouf, in arte Behnki, con l’esecuzione voce e ukulele del brano di Gino Paoli Il cielo in una stanza. "Tra i tre finalisti della categoria cover – ha dichiarato Michele Guaitoli a nome della giuria – è stata quella che più ha colpito per identità e riconoscibilità, oltre ad aver fatto centro nella scelta dell’ukulele per accompagnarsi."