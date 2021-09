Sapori e saperi "Io sono Fvg" nel cuore di Friuli Doc

Durante la manifestazione uno stand in piazza San Giacomo racconterà il progetto e proporrà in degustazione alcuni prodotti con il marchio regionale

Ci sarà anche il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” all'interno di Friuli Doc, la gande rassegna enogastronomica udinese in programma dal 9 al 12 settembre. Il marchio sarà protagonista nel cuore della manifestazione, in piazza Matteotti, dove l'agenzia di cluster Agrifood Fvg assieme a PromoturismoFvg hanno organizzato uno stand collettivo in cui saranno presenti alcuni produttori che hanno già conseguito il marchio.

In degustazione e vendita, così, ci saranno il frico e il formadi frant dell’azienda Piva, le chiocciole di CheLumaca!, i prodotti con la cipolla rossa di Cavasso Nuovo dell’azienda agricola Gianni Carpenedo, i frutti freschi e i suoi trasformati del Figo Moro di Caneva, i mieli di tutti i tipi (compresi quelli rarissimi) dell’azienda Il Miele dei Roncs, i vini della cantina Borgo Trevisan e, per digerire a dovere, dalla tradizione carnica l’Amâr de Clevo prodotto dalla Farmacia di Medea.

Gli appuntamenti

Oltre all’esposizione, sono in programma anche due appuntamenti per degustare le prelibatezze “Io Sono Fvg”, a cui potranno accedere le prime cinquanta persone che si sono affrettate a prenotare un posto negli scorsi giorni. Venerdì 10 settembre, dalle 19.30 alle 21, si terrà l’incontro con i “Sapori disegnati”, ovvero una degustazione dei prodotti “Io Sono Fvg” raccontati da Francesco Scalettaris con disegni dal vivo di Gio Di Qual. Sabato 11 settembre, dalle 19 alle 20.30, si terrà la degustazione in compagnia degli stessi produttori.

Infine, nello stand di piazza San Giacomo, non mancherà una vetrina con il merchandising “Io Sono Fvg”, che propone magliette, grembiuli, mascherine e molto altro. ll ricavato di vendita del merchandising “Io Sono Fvg” andrà donato per l’occasione all’Associazione Fabiola Odv di Udine.