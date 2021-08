Ha 23 anni ed è di Udine la bellissima che si è guadagnata la finale di Miss Italia

Elisa Molettieri si è aggiudicata la fascia di "Miss Be Much Fvg"

Un'altra bellissima friulana verso Miss Italia: Elisa Molettieri, ventunenne di Udine si è aggiudicata al Parco Termale “Riviera Resort” di Lignano Sabbiadoro il titolo di “Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia” conquistandosi così l’ammissione alle prefinali nazionali di “Miss Italia”. Elisa, studentessa universitaria di economia, ha la passione della scrittura e insegna ginnastica artistica. Ventitré le concorrenti che hanno partecipato alla finale, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti.

La prossima finale regionale è in programma venerdì 20 agosto alle ore 21.00 in diretta su Telefriuli dove sarà eletta “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”. Informazioni ed aggiornamenti su “Miss Italia” in Regione sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.