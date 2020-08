Anziana aggredita in casa propria da un malvivente, derubata di collana e contanti

L'uomo dopo essersi introdotto in casa ha aggredito la 72enne strappandole dal collo una collana d'oro e rubandole dei contanti. La donna, caduta a terra in seguito all'aggressione è stata trasportata all'ospedale per i controlli del caso