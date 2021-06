Scontro tra auto e moto a Tarvisio, centauro in ospedale

L'incidente si è verificato alle 13 nel centro della Valcanale. Il motociclista non è in gravi condizioni

Una motociclietta di marca Buell, condotta da un residente nel Tarvisiano, si è scontrata con una Peugeot 3008 verso le 13 di oggi, a Tarvisio, lungo la statale Pontebbana, in via Principe di Piemonte. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale.

La dinamica

Mentre procedeva in direzione confine di Stato la moto è andata a collidere con la Peugeot 3008, condotta da un cittadino austriaco che, sopraggiungendo dall'opposta direzione di marcia, aveva iniziato una manovra per parcheggiare nei posteggi laterali. Il conducente del motociclo, in seguito all'impatto, è rovinato a terra procurandosi alcuni traumi. E' stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo per sospetta frattura dell'arto inferiore sinistro. Il conducente e il passeggero dell'auto sono rimasti illesi. Le condizioni del motociclista non sono gravi. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa degli sviluppi sulla dinamica. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità stradale.