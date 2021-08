Tragedia di Amaro, ecco chi sono le due vittime

Sono Pietro Castracane, 61 enne imprenditore fiorentino, e la figlia di 10 anni Nicole le due vittime del tragico incidente verificatosi lunedì pomeriggio ad Amaro, lungo la strada statale numero 52 Carnica. I due viaggiavano assime alla famiglia, composta anche da un figlio di 12 anni e due cugini di 14 e 28. Sono rimasti tutti feriti in gravi condizioni e per questo ricoverati tra gli ospedali di Trieste – a Cattinara – e Udine. Il gruppo, arrivato in Friuli venerdì scorso per trascorrere le vacanze a Cercivento (il paese di origine della madre dei bambini e compagna di Castracane) era reduce da un'escursione nel Tarvisiano. La donna è stata avvisata del sinistro dalla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia che sta coordinando la ricostruzione dell’accaduto dopo aver gestito nel pomeriggio di ieri i rilievi e la viabilità assieme ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Udine, in attesa di ulteriori accertamenti: è stato sentito anche il conducente dell’autoarticolato coinvolto nel frontale, un quarantaduenne di Rivignano.