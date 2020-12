Eroina e coca dall'Albania, 18 arresti: coinvolta anche la provincia di Udine

Un totale di 18 arresti – sette in carcere e undici ai domiciliari –, eseguiti dai carabinieri del Ros e della Compagnia di Policoro (Matera). È il risultato di un'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, contro il narco-traffico tra l'Albania e la provincia di Matera, che coinvolge anche il Friuli, con l'interessamento della provincia di Udine. Le persone indagate sono accusate, a vario titolo, di associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana. L'operazione, denominata "Metalba", con cento Carabinieri impegnati, sta interessando anche i territori di Potenza, Cosenza, Lecce, Parma e Trapani.

I dettagli

La droga, che arrivava dall’Albania, veniva spacciata lungo il litorale jonico-lucano, in particolare a Tursi e a Policoro (Matera). Le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia sono state decisive per fare luce sul narcotraffico tra l’Albania e il litorale jonico della provincia di Matera: la donna ha cominciato a parlare con gli investigatori circa tre anni fa, dopo essere stata messa sotto protezione in seguito ai violenti maltrattamenti subiti da parte del convivente, un uomo albanese, che oggi è stato arrestato.

Mafia albanese

A capo dell’organizzazione – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – il 51 enne Rocco Russo, in carcere dal 2018 e al vertice dell’omonimo clan operante nel Metapontino. In una conferenza stampa che si è tenuta stamani nel Palazzo di giustizia di Potenza, il procuratore della Dda, Francesco Curcio, e la pm Anna Gloria Piccininni, hanno messo in evidenza "la pericolosità" della mafia albanese, "che è diventata una delle più forti in Europa". Inoltre le indagini, cominciate nel 2016, hanno ulteriormente "dimostrato l’altissima presenza criminale nella zona", al confine tra la Calabria e la Puglia.