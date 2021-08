E-Distribuzione porta l'energia elettrica agli stavoli di Resia

Gli Stavoli Gnivizza hanno ora a disposizione l'energia elettrica grazie a un nuovo impianto di elettrificazione messo in opera da E-Distribuzione. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dei rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni locali tra cui di Anna Micelli, sindaco di Resia, di Stefano Tosato, referente progettazione lavori di E-Distribuzione per il Friuli Venezia Giulia e di Annalisa Di Lenardo, presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, nonché dei rappresentanti delle attività locali.

La località, frequentata soprattutto dagli abitanti della frazione di Gnivizza che conducevano qui il bestiame in alpeggio, è una frequentata meta turistica grazie al contesto montano di particolare pregio e bellezza. E da oggi sarà anche una destinazione “a misura d’ambiente” perché potranno essere finalmente accantonati i generatori che fino ad oggi assicuravano l’energia elettrica ai privati.

L’elettrificazione della zona ha richiesto interventi complessi sia per la tipologia di territorio sia per la distanza rispetto alla rete elettrica più vicina. E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha dunque realizzato un impianto in media tensione (20.000 volt) completamente interrato lungo quasi otto chilometri: un primo tratto di circa quattro chilometri è stato posato lungo la strada comunale, successivamente riasfaltata per tutta la sua estensione, mentre il tratto successivo segue la strada che conduce fino agli Stavoli Gnivizza, anch’ essa interamente riasfaltata. Qui è stata costruita una cabina di trasformazione, rivestita in pietra in linea con le tipiche baite della zona, gli stavioli, che consente l’alimentazione finale di tutte le forniture elettriche.

L’impianto è in grado di assicurare, in caso di disservizio, una alimentazione alternativa anche a Resia e ad Uccea, migliorando ulteriormente il livello di qualità del servizio nella zona, e potrà inoltre essere utilizzato per fornire energia elettrica agli impianti di telefonia che potranno essere installati per la copertura della zona.

"Il raggiungimento di questo importante traguardo – sottolinea Stefano Tosato – è stato reso possibile dalla sinergia con il Comune di Resia e con il Parco Naturale delle Prealpi Giulie che hanno assicurato una costante collaborazione, fondamentale nella progettazione e nella realizzazione di un intervento che ha adottato soluzioni tecniche particolari e specifiche per assicurare il minimo impatto rispetto in un’area di particolare pregio".

“Oggi – afferma Anna Micelli – è una giornata importante per tutta la comunità Resiana, è arrivata energia elettrica a Sella Carnizza, a 1000 m di altitudine con un villaggio di stavoli così caro ai nostri residenti e non solo. È un posto speciale che oggi può beneficiare di questo intervento grazie ad E-distribuzione, grazie alla progettualità in sinergia con il Comune e il Parco naturale delle Prealpi Giulie. Possiamo dire – aggiunge Micelli – di aver scritto nel nostro piccolo una pagina di storia che ci porterà poi a progetti futuri, non ultimo e forse anche prima e più importante, dare una risposta per la copertura della telefonia mobile in quest’area".