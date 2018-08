Febbre del Nilo: un nuovo caso a Fiumicello, sei in provincia di Pordenone

Nuovo caso di West Nile, questa volta nella bassa friulana, a cui si aggiungono altri 6 contagi avvenuti nel pordenonese.

Nella Bassa Friulana

Ad essere colpito un anziano di 78 anni residente nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina le cui condizioni sono apparse gravi.

Come da procedura è immediatamente scattata la disinfestazione che si svolgerà nell’aria coinvolta dal virus, ossia quella del luogo di residenza dell’uomo, già nel pomeriggio odierno.

Nel pordenonese

Nel frattempo cresce la preoccupazione anche in provincia di Pordenone dove sono stati riscontrati 6 nuovi probabili casi di contagio da virus West Nile. A renderlo noto l'azienda per l'assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale. "Un primo screening - spiega Oriana Feltrin, responsabile del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'AAS5 - è stato eseguito dai laboratori dell'Ospedale di Pordenone, e si è in attesa di un test di conferma, eseguito dai laboratori del Burlo Garofolo di Trieste. In provincia di Pordenone risiedono 4 pazienti, mentre 2 sono residenti nel Veneto Orientale. i pazienti ricoverati tra l'Ospedale di Pordenone e quello di San Vito al Tagliamento sono 5, mentre un paziente con lieve sintomatologia è ritornato a casa. I ricoveri sono legati alla presenza di altre patologie concomitanti, tranne un caso in cui il paziente - residente in Veneto - manifesta una sintomatologia più severa.

"Sono in corso - conclude Oriana Feltrin - le inchieste epidemiologiche per stabilire in base alle indicazioni previste dal protocollo di intervento, le eventuali attività di disinfestazione”.