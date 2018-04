Tanzi contro la Chinatown di via Mercatovecchio: "Udine già città dei profughi"

"Bella roba. Già è la città dei profughi. A Udine mancava Chinatown. La sinistra non si fa mancare niente". Questo il post sorprendente di Vincenzo Tanzi che, ritwittando un nostro articolo sull'iniziativa proposta dal Far East Film Festival in partenza domani in via Mercatovecchio, critica l'evento - forse perchè esterofilo - che ha trovato il sostegno dell'amministrazione comunale uscente con un contributo di 40 mila euro.

La temporanea “Little Chinatown”, allestita fra la Loggia del Lionello e la storica via, è una tra le più importanti iniziative collaterali organizzate dal Cec in occasione del Festival di cinema orientale che si terrà a Udine dal 20 al 28 aprile. L'intento è ovviamente quello di accompagnare, colorare e rallegrare il pubblico presente in città, donando ai residenti, agli spettatori e ai vip in arrivo in Friuli quel respiro più ampio e internazionale che da sempre accompagna qualsiasi manifestazione culturale, specialmente se esotico, importante e affermato come il Feff. Il Far East Film Festival, lo ricordiamo, è giunto alla sua ventesima edizione ed è considerato ai vertici delle più importanti rassegne cinematografiche asiatiche al mondo. Siamo in campagna elettorale, è vero, ma contestare un mercatino e un evento che comunque porta indotto e soprattutto ritorno di immagine stride un po' con la realtà dei fatti.





