Elezioni: oltre 1 milione e 100mila al voto in Regione, 80.341 a Udine

È arrivato il giorno del voto per il Friuli Venezia Giulia. I seggi sono stati aperti alle 7, e lo resteranno fino alle 23. Gli scrutini cominceranno alle 8 di domani. Sono 1.107.425 - 535.318 uomini e 572.107 donne - gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

I votanti

Nella circoscrizione di Udine, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 410.617 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Trieste 212.168, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603.

La scheda elettorale per la Regione

Sappada

In totale, saranno 1.369 le sezioni aperte. Alla consultazione regionale parteciperanno per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto - entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017.

Altri comuni

Oltre alle elezioni regionali si rinnovano anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile - con oltre 15 mila abitanti. In provincia al voto anche Forgaria, San Daniele, Talmassons, Gemona, Treppo Ligosullo, Martignacco, San Giorgio di Nogaro e Fiumicello Villa Vicentina.

La scheda elettorale per il Comune

Referendum

Gli elettori di quattro comuni si esprimeranno poi su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina. Gli elettori interessati alla consultazione, in base ai dati del blocco liste, sono 7.774, di cui 5.238 nei Comuni di Aquileia (2.838) e Terzo di Aquileia (2.400) e 2.536 nei Comuni di Raveo (462) e Villa Santina (2.074).

Il precedente

Le ultime consultazioni regionali risalgono al 21-22 aprile 2013: dell'1.099.334 di aventi diritto al voto, si erano recati alle urne in 554.943, pari al 50,48%.