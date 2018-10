Processo Bpv, rinviati a giudizio tutti gli imputati

La chiusura della fase preliminare del maxi processo per il crac della Banca Popolare di Vicenza si è conclusa con il rinvio a giudizio di Gianni Zonin e di tutti gli ex vertici dell'ex istituto bancario che risultano accusati di aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Il giudice Roberto Venditti ha accolto le richieste dei pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori e ha mandato a processo l'ex presidente, l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto, gli ex vice direttori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin e il dipendente Massimiliano Pellegrini. Rinviata a giudizio anche la stessa banca, accusata di responsabilità amministrativa. Unico escluso, l'ex direttore generale Samuele Sorata, la cui posizione è stralciata fino a dicembre per motivi di salute. L'udienza preliminare ha visto costituirsi 350 parti civile ma sicuramente saranno molte di più alla prima udienza del processo vero e proprio, fissato per le ore 10 di sabato 1 dicembre in tribunale a Vicenza.

Puschiasis: "Primo passo verso la giustizia"

Il commento a caldo del presidente di Consumatori Attivi, l'avvocato Barbara Puschiasis, che insieme ad altre associazioni tutela i risparmiatori e gli azionisti traditi e seguirà le costituzioni dei vari risparmiatori entro il primo dicembre. "Consumatori attivi, assieme alle associazioni del Veneto con le quali sta portando avanti questa battaglia plaude a questa decisione", spiega Puschiasis. "Finalmente un primo passo verso la giustizia. Ora - prosegue la presidentessa -, si proceda velocemente per non incorrere nelle prescrizioni. Siamo a disposizione di tutti i nostri associati per permettere loro di poter partecipare al processo e chiedere tutela dei loro diritti. Al via dunque le costituzioni di parte civile per chi lo volesse".