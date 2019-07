Nuovo palazzetto da 6mila posti, i tecnici del Comune al Cosef

Passi in avanti verso il palazzetto dello sport di nuova generazione che dovrebbe sorgere nella zona di Udine Sud di cui per primi vi avevamo dato notizia. Stamattina c’è stato un incontro presso il Cosef (Consorzio di sviluppo per l'area del Friuli) di via Cussignacco tra tecnici del Comune, il presidente Renzo Marinig, il direttore Roberto Tomè e l’imprenditore Ennio Fattori, boss della SiderEngineering. Si è discusso della presentazione al Comune del progetto della costruzione dell'impianto da 6mila posti a sedere per gli eventi di carattere sportivo e 10mila per concerti. Il progetto dovrebbee trovare concretezza esclusivamente con investimenti privati.