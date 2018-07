Cronaca Via Marsala / Via Melegnano

Scontro fra auto tra Via Melegnano e Viale Palmanova, in quattro all'ospedale

L'incidente nella mattinata di oggi all'incrocio tra Via Melegnano e Viale Palmanova. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Quattro persone sono finite in ospedale per alcuni accertamenti. Nessuna di loro ha riportato ferite gravi