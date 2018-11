"Confini," il brano che un giovane musicista gemonese ha dedicato alla sua terra

Alessio Gransinigh, in arte GlemiNeit, è un cantautore trentenne originario di Gemona. Appassionato da diversi anni di musica, dopo svariate decine di demo grezzi e acustici, alcuni mesi fa ha deciso di provare a creare e realizzare un brano in maniera del tutto autonoma e soprattutto a quasi costo zero. Ha quindi scritto, campionato, arrangiato e registrato nel suo piccolo studio la sua voce e il suono degli strumenti da lui suonati (chitarre elettriche, acustiche, sintetizzatori, basso).

Coadiuvato da Francesco Marzona nel mix e nel mastering e da Auora Ovan nel montaggio, GlemiNeit è riuscito così a portare a termine il suo primo vero brano che ha intitolato "Confini". Anche nel titolo si intuisce l'omaggio che l'autore ha voluto rendere alla sua terra natia, tributo confermato anche nel videoclip che propone immagini registrate con una dashcam attraversando i diversi scenari offerti dal Friuli Venezia Giulia, regione che lui stesso definisce "spesso dimenticata o inspiegabilmente passa inosservata".

Ma il progetto di Alessio Gransinighnon si fermerà assolutamente a Confini. Il giovane è infatti al lavoro per concludere quello che sarà il suo primo album da 15 tracce. Proprio per sviluppare meglio il suo progetto e promuovere eventuali live, GlemiNeit è alla ricerca di musicisti. Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere a: glemineit2018@libero.it

Lyrics

Ora io penso che tu sia

Niente più del mio

Ossigeno

Che quando è troppo e se non c'è

Poi non respirerò

Il mio destino già lo so...

Qui dove c'era calore

Ora si spegne e muore

Chissà cosa ne resterà

E ciò che era amore

Ed ogni suo timore

Non sarà più la nostra realtà

E ci fa paura

Stare in equilibrio qui

Qui tra un doppio no e un mezzo sì

E' una fase dura

Da superare prima o poi

Senza che il nostro Io vinca il Noi.

Ora qui ai confini di questa vittoria

Tua o mia

Lotterò sempre accanto a te

Sempre un po' diviso

Il mio destino è già deciso...

Qui dove c'era calore

Ora si spegne e muore

Chissà cosa ne resterà

E ciò che era amore

Ed ogni suo timore

Non sarà più la nostra realtà