Piazza XX Settembre "invasa" dalle auto, Michelini: «Nulla di autorizzato»

Piazza XX Settembre, dopo anni di divieto di accesso per le automobili, diventa un parcheggio e si innescano le polemiche. Nella giornata di giovedì lo spazio pedonale occupato durante la settimana dal mercato è stato colonizzato dai mezzi a quattro ruote. I primi timidi approcci nel pomeriggio, mentre la sera (come si può vedere dall’immagine) si contavano decine di vetture. La cosa ha alimentato diverse polemiche sui social, in particolare sulla pagina Facebook del gruppo Fiab, la “Federazione italiana amici della bicicletta”, dove in tanti hanno espresso con toni differenti il loro malumore.

Le auto parcheggiate alle 18

Il vice sindaco

Le vetture hanno approfittato della disattivazione del dissuasore retrattile, la colonna a scomparsa che blocca l’accesso ai mezzi non autorizzati, con tutta probabilità abbassata per permettere l’inizio dei lavori per l’allestimento di Friuli Doc. Un’iniziativa dei privati quindi, abusiva, che non ha avuto nessun avallo da parte dell’amministrazione comunale. Come ha tenuto a precisare il vice sindaco Loris Michelini «nulla è stato autorizzato».

