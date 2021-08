Udinese-Juventus 2:2 | E' pareggio per "corto muso"

Il tracollo, la rinascita e lo spettro della sconfitta. C'è tanto thriller in questa Udinese - Juventus. E' finita con un pareggio meritato per la squadra di Gotti. In gol Dybala e Cuadrado per la Juventus, Pereyra – su rigore – e Deulofeu per l'Udinese.

Udinese

Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (dal 45' s.t. Zeegelaar); Molina, Arslan (dal 35' s.t. Jajalo), Walace, Makengo (dal 12' s.t. Deulofeu), Udogie (dal 12' s.t. Stryger Larsen); Pereyra; Pussetto (dal 35' s.t. Okaka). A disposizione: Padelli, Scuffet, Cristo Gonzalez, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio. All. Gotti

Juventus

Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (dal 29' s.t. Chiesa), Bentancur (dal 45' s.t. Locatelli), Ramsey (dal 15' s.t. Ramsey), Bernardeschi (dal 35' s.t. Kulusevski); Morata (dal 15' s.t. Ronaldo), Dybala. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Ranocchia, Kulusevski. All. Allegri

Arbitri

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Paganessi – Longo

IV uomo: Prontera

VAR: Mariani

AVAR: Carbone

Marcatori

Al 3' p.t. Dybala, al 23' s.t. Cuadrado, al 7' s.t. Pereyra (r), al 38' s.t. Deulofeu

Recupero

2' p.t./6' s.t.

Ammoniti

Szczesny, Walace, Kulusewski, Ronaldo