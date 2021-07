100 metri femminili alle Olimpiadi, 2 medaglie su 3 sono made in Lignano

Elaine Thompson e Shericka Jackson hanno scelto, come tanti altri connazionali, la località friulana per la preparazione ai Giochi

Straordinario dominio giamaicano nella finale dei 100 metri femminili. Oro a Elaine Thompson, che fa segnare il nuovo record olimpico con 10''61, argento a Shelly Fraser-Pryce in 10"74 e bronzo a Shericka Jackson, con il tempo di 10"76. La Thompson e la Jackson si sono preparate per la competizione al Teghil di Lignano Sabbiadoro. Da 15 anni gli atleti del paese caraibico scelgono la località di mare friulana per i loro allenamenti estivi e lo scorso 3 luglio hanno partecipato al Meeting Sport Solidarietà, organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli. Il gruppo giamaicano a Lignano – tra atleti e staff – era composto da una trentina di persone.