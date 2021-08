Udinese-Venezia 3:0 | E' show bianconero con Nacho, Deulo e Molina

L'Udinese regola il Venezia con un secco 3 a 0 e conquista i primi tre punti della sua stagione. Non riusciva a vincere in casa dallo scorso 6 marzo, quando sconfisse il Sassuolo per 2 a 0. Poi 5 sconfitte e un pareggio. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata – aveva iniziato meglio il Venezia – la qualità dei bianconeri ha fatto la differenza. Nella ripresa prima il raddoppio di Deulofeu e poi, a tempo scaduto, il tris di Molina.

Il tabellino

Udinese (3-5-1-1)

Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan (dal 35' s.t. Jajalo), Walace (dal 45' s.t. Udogie), Makengo (dal 16' s.t. Deulofeu), Stryger Larsen; Pereyra; Pussetto (dal 35' s.t. Okaka). A disposizione: Padelli, Scufett, Zeegelaar, Success, Samardzic, Fedrizzi, Ianesi, De Maio. All. Gotti

Venezia (4-3-3)

Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svovoda (dal 34' s.t. Schnegg), Ceccaroni; Busio, Crnigoj (dal 27' s.t. Vacca), Heymans (dal 12' s.t. Heymans); Okereke, Henry (dal 34' s.t. Forte), Johnsen (dal 27' s.t. Sigurdsson). A disposizione: Neri, Bertinato, Molinaro, Tessmann, Modolo, Fiordilino, Ebuehi. All. Zanetti

Arbitri

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Meli – Rossi M.

IV uomo: Baroni

VAR: Mazzoleni

AVAR: Costanzo

Marcatori

Al 29' p.t. Pussetto, al 25' s.t. Deulofeu

Note

Ammoniti Heymans, Samir, Vacca