Dopo 40 anni finalmente un arbitro udinese in serie A

Ieri, primo luglio 2021, l'annuncio dell'organico nazionale per la prossima stagione sportiva, Luca Zufferli, classe 1990, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale (CAN). Il fischietto friulano, arbitro dal 2006, militerà nel campionato cadetto in attesa di passare a quello maggiore. Dopo l'esordio in serie B a maggio nella partita Vicenza-Reggiana e aver arbitrato 82 gare in serie C, raggiunge il veterano Piero Giacomelli di Trieste.

Cristian De Franco, presidente della sezione di Udine commenta: "Questa nomina è un grande motivo di orgoglio per la città di Udine e per tutto il Friuli. Erano quarantanni che non veniva nominato un arbitro udinese in serie A! Speriamo che il meritato traguardo raggiunto da Luca sia di ispirazione per i nostri giovani, ragazze e ragazzi, per intraprendere la carriera di arbitro. Un percorso sportivo ma anche formativo. Fare l'arbitro significa avere una grande crescita personale, sapere valutare le situazioni con lucidità e essere responsabili delle proprie decisioni. Ci si può approcciare all'arbitraggio già dai 14 anni in su, anche se si è tesserati in una società di calcio.

Lascia, invece, Riccardo Ros, arbitro della sezione di Pordenone. Il prossimo anno, infatti, non sarà più nell’organico nazionale, dopo aver diretto quattro gare in serie A e cento quattro in serie B. “Ringrazio Riccardo per questi anni di passione e determinazione - ha commentato il presidente del comitato regionale, Andrea Merlino - e per per portato in alto il nome degli arbitri del nostro territorio. Le mie congratulazioni, poi, a Luca, che ha raccolto i frutti di un lungo lavoro. Ora lo attenderanno molte altre soddisfazioni..

Il movimento regionale vede anche la conferma di Nicolò Marini, alfiere della sezione di Trieste, alla ommissione arbitri nazionale per la serie C. Per lui, infatti, è stata approvata la deroga per poter arbitrare anche la prossima stagione. Vengono invece dismessi dall’organico il fischietto della sezione di Gradisca d’Isonzo, Nicola Donda; l'assistente Paolo Tricarico e l’osservatore della sezione di Udine, Giorgio Bruni. Tutti e tre per dimissioni.