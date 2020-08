Bonus Inps da 600 euro, lo ha preso anche il consigliere regionale Franco Mattiussi

Se a livello nazionale impazza la polemica sui parlamentari che hanno fatto domanda per il bonus Inps da 600 euro il Friuli Venezia Giulia non è da meno. Tra i beneficiari del contributo una tantum, per sua stessa ammissione, il consigliere regionale di Forza Italia Franco Mattiussi. Titolare di partita Iva vista la sua attività di albergatore nella Bassa Friulana ha potuto fare la domanda e incassare il denaro, "profittando di una norma che lo consentiva", come scrive lui stesso sul suo account di Facebook.

La difesa di Franco Mattiussi, pubblicata sul suo profilo Facebook