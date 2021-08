Domenica picco di caldo, poi tornano i temporali e calano le temperature

Promontorio di alta pressione in rinforzo da ovest sul Friuli Venezia Giulia. Condizioni di bel tempo ampiamente soleggiato su gran parte dei settori, salvo qualche nube a sviluppo diurno sui rilievi. Isolati e brevi piovaschi diurni possibili su Alpi e Dolomiti più settentrionali. Temperature in ulteriore lieve aumento, caldo più intenso e afoso con massime tra 30 e 33 gradi. Venti deboli. Mare Adriatico quasi calmo.

Le previsioni

Weekend caldo e afoso, temporali e calo termico in avvio di settimana. Sul Friuli Venezia Giulia pressioni medio-alte e livellate mantengono condizioni di bel tempo prevalente, salvo qualche disturbo pomeridiano e serale sui settori alpini e dolomitici, specie nella giornata di venerdì. Nel weekend ulteriore rinforzo dell'anticiclone a garanzia di stabilità e tempo in larga parte soleggiato anche in montagna ma dalla sera di domenica è atteso un rapido peggioramento del tempo sulle Alpi per l'arrivo di una perturbazione atlantica con temporali localmente anche di moderata o forte intensità. Avvio della prossima settimana più instabile e fresco con possibile ritorno di rovesci e temporali anche in pianura. Temperature in aumento a partire da venerdì con caldo che nel weekend si farà più intenso e afoso sui settori di pianura e costieri con punte massime di 32-35 gradi domenica. Netto calo termico tra lunedì e martedì.