In arrivo temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia

Tempo instabile su tutta la regione da oggi, giovedì 16 settembre. Nel pomeriggio una perturbazione, in arrivo dall’Europa occidentale, porterà temporali, destinati a divenire anche forti e accompagnati da grandine entro sera. Nello specifico, queste le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: in pianura nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, più a nord molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Sulle Prealpi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali.

Previsioni per il week end

Venerdì si assisterà ad un temporaneo miglioramento e ci saranno diverse schiarite. Nel corso del pomeriggio tornerà ad intensificarsi l’instabilità in montagna con formazione di piogge e rovesci. Entro sera il maltempo si estenderà a buona parte della pianura e anche delle zone costiere. Il weekend inizierà all’insegna di una spiccata variabilità, con qualche rovescio soprattutto in tarda mattinata, ma sarà domenica che il tempo subirà un più marcato peggioramento. Una saccatura depressionaria si sposterà da ovest ad est lungo l’arco alpino e porterà piogge e temporali, localmente forti e accompagnati da grandine.