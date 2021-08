Allerta meteo gialla per 24 ore su tutto il Friuli Venezia Giulia

Allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione civile, per temporali sparsi localmente forti. L'allerta è scattata dalle 6.00 di oggi, lunedì 16 agosto 2021 e durerà fino alle 6.00 di domani 17 agosto.

La protezione civile ricorda che l'allerta è un previsione e riserva margini di incertezza. Il previsori meteo meteo.fvg e i funzionari della protezione civile Friuli Venezia Giulia specializzati nella valutazione dei possibili impatti sul territorio, fanno parte del Centro Funzionale Decentrato che è alla base del sistema di allertamento regionale per le avversità di carattere meteorologico, idrogeologico, idrogeologico per temporali ed idraulico.

L'allerta avverte che ci si potrebbe trovare in situazioni di pericolo ed è quindi utile e opportuno attivarsi con azioni in prevenzione come ad esempio: preferire per gli spostamenti l'auto che è più sicura rispetto a moto o bicicletta in caso di forte pioggia o grandinata. È opportuno inoltre rinviare le gite in montagna o mantenersi costantemente informati sul meteo. In caso di emergenza chiamare il numero unico 112 anche da APP salvavita gratuita #WhereAreU