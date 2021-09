I luoghi di Friuli Doc: le vie della festa

Saranno protagonisti anche nuovi punti d’incontro, come Corte Morpurgo

L’edizione 2021 di Friuli Doc vedrà tornare alcune piazze e vie cittadine. Luoghi unici legati alla storia di questa manifestazione come piazza Matteotti e via Vittorio Veneto. Ma saranno protagonisti anche nuovi punti d’incontro, come Corte Morpurgo. Eccoli.

PIAZZA LIBERTÀ

Ospiterà i principali eventi di Friuli Doc, dall’inaugurazione di giovedì 9 settembre alla Fieste de Patrie 2021 di domenica 12.

LOGGIA DEL LIONELLO

Sarà la sede di convegni, incontri sulla sostenibilità della filiera agroalimentare regionale e

degustazioni di prodotti tipici.

CORTE MORPURGO

In questi spazi saranno ospitate degustazioni mirate, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e gli ArtigianLab.

PIAZZA DUOMO

Anche quest’anno la piazza ospiterà gli stand dedicati a tradizioni e sapori della cucina carnica.

PIAZZA VENERIO

Dove trovare i Sapori del mare, le bollicine, gli gnocchi, il frico di zucca e il gulash di cinghiale.

PIAZZA XX SETTEMBRE

Protagonisti i pescatori di Trieste, gli gnocchi di Godia, le profumate e croccanti mele di Pantianicco e i frutti di bosco di Attimis.

LARGO OSPEDALE VECCHIO

Sarà dedicato alle specialità delle montagne di Tarvisio: gnocchi di susine, stinco al forno, cotto della Val Canale, funghi e polenta.

VIA AQUILEIA

Una via dedicata alla Pezzata rossa del Friuli, ai sapori a cura della Pro Loco Città di Udine, insieme a negozi e artigiani del borgo. Molto atteso il ritorno della Stiria con i suoi prodotti tipici.

PIAZZA MATTEOTTI

I prodotti del territorio a marchio IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA saranno i protagonisti nella più elegante piazza udinese.

PIAZZALE PATRIA DEL FRIULI (Castello)

Una meta per raffinati che merita l’escursione fino alla cima della collina del Castello con i sapori delle colline friulane, a cura della Comunità Collinare del Friuli.

VIA VITTORIO VENETO

Il classico appuntamento con gli artigiani, i nuovi sapori delle Valli del Natisone e la blave di Mortean.

PIAZZA SAN CRISTOFORO

Appuntamento con il gusto naturale delle pere di Pavia di Udine.

INFOPOINT PROMOTURISMO FVG

Udine Infopoint - Piazza 1° Maggio, 7

Dal lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In occasione di Friuli Doc anche domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

INFOPOINT COMUNE DI UDINE - Piazzetta del Lionello

Aperto durante la manifestazione di Friuli Doc Giovedì dalle 17.00 alle 22.00

Venerdì/Sabato/Domenica dalle 10.00 alle 22.00