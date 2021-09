Il programma di Friuli Doc 2021

In una città che sta mostrando la sua anima più ospitale e la sua voglia di attrarre un turismo esigente e attento alla qualità, si inaugura il prossimo 9 settembre la ventisettesima edizione di Friuli Doc. Un’edizione che cade in corrispondenza con il 798° compleanno dellla Città di Udine e che vuole segnare un passaggio di speranza e di ripartenza. In tema di prevenzione dei contagi da Covid-19, le disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale, in coordinamento con Prefettura e Questura, prevedono l’obbligo del Green Pass secondo quanto previsto dal D.L. in vigore dal 6 agosto.

Tra le altre iniziative in materia , un’insistente comunicazione informativa che inviterà ospiti e operatori a rispettare le norme anti Covid -19 con cartelli e adesivi illustrati. Particolarmente ricco il menu dell’evento 2021 sia dal punto di vista gastronomico che da quello culturale e degli eventi. L’offerta di Friuli Doc troverà accoglienza nelle più belle vie e piazze del centro. Ritorneranno nel cuore della festa via Vittorio Veneto e piazza Matteotti mentre si aggiungerà tra i luoghi di ospitalità la bellissima Corte Morpurgo. I musei rimarranno aperti ad eccezione di Casa Cavazzini, dove sono in corso dei lavori in previsione dell’inaugurazione della mostra “La forma dell’in finito” in programma dal prossimo ottobre.

Il programma

Giovedì 9 settembre

ore 17.30 - Piazza Libertà Inaugurazione di Friuli Doc 2021

ore 18.30 - Corte Morpurgo: degustazione guidata “Conoscere e riconoscere l’olio Evo”. A cura di Coldiretti in collaborazione con AIPO Verona

ore 19.00 – Palazzo Mantica, via Manin 18: Pietro Someda De Marco, L’armonie de to vôs. Organizzato dalla Società Filologica Friulana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

ore 21.00 – Corte Morpurgo: Ombris tal infinît: lettura scenica, con musica, sulla poetica di Carlo Sgorlon a cura del Teatro della Sete e produzione Teatro della Sete. Progetto finanziato da ARLeF Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane Ingresso libero - è necessaria la prenotazione contattando: info@sportelfurlan.eu o 0432 1743400