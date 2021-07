Pronti a brindare alla ripartenza, Calici di stelle Fvg arriva in 20 città della regione

Edizione da record quella di quest'anno per Calici di Stelle. Si parte il 31 luglio per concludersi il 13 agosto in venti località aderenti del Friuli e dell'intera regione

Ventidue serate in venti località. Sarà un'edizione record quella di quest'anno per Calici di stelle in Fvg, la manifestazione che brinderà alla ripartenza dal 31 luglio al 13 agosto proponendo il tradizionale appuntamento organizzato dalle Città del Vino con la degustazione dei migliori vini del territorio.

Calici di stelle, dunque, cresce ancora arrivando a quota 22 serate in venti località aderenti all'associazione nazionale Città del Vino. Un aumento del +25% rispetto lo scorso anno, quando nonostante la pandemia non si era voluto rinunciare a questo tradizionale appuntamento estivo. E già all'epoca si era gestita l'entrata con le prenotazioni e con la massima sicurezza, elemento che sarà riproposto pure quest'estate gestendo il Green pass.

Un brindisi alla ripartenza

E con l'edizione 2021 si brinderà alla ripartenza dal 31 luglio al 13 agosto, come da calendario presentato l'altra sera ospiti del Comune di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina all'Osmiza Pipan Klaric. Alla presenza del presidente nazionale delle Città del Vino Floriano Zambon si è dato il benvenuto alla nuova aderente Palazzolo dello Stella, con la quale il numero di Città del Vino del coordinamento del Friuli Venezia Giulia sale a quota 26 membri. E di questi proprio Duino Aurisina - Devin Nabre?ina vuole essere il portabandiera per il prossimo, visto che si è ricandidata a Capitale italiana 2022 delle Città del Vino, dopo aver sfiorato la nomina lo scorso anno battuta solo da Barolo.

«Cresciamo trainando con noi il comparto dell'enoturismo regionale – commenta il coordinatore regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini, nonché assessore al Turismo e Città del Vino di Buttrio –, visto che stando ai risultati dell'Osservatorio sul Turismo del vino dell'Associazione nazionale Città del Vino il Friuli Venezia Giulia è stata indicata nella top ten delle regioni vinicole più attrattive, ponendosi al quarto posto nel Nord Italia e al settimo nazionale, davanti a regioni ben più grandi come Lombardia, Campania, Calabria, Liguria, Marche e a pari merito con la Puglia».

Dove e quando

Si parte il 31 luglio a Prepotto e Dolegna del Collio proseguendo poi il 3 agosto Capriva del Friuli; 5 agosto Camino al Tagliamento; 5 e 6 agosto Cividale del Friuli; 5 agosto Premariacco; 6 e 7 agosto Duino Aurisina, 6 agosto Povoletto, 6 agosto San Giorgio della Richinvelda, 6 agosto Sequals, 7 e 8 agosto Aquileia; 10 agosto Bertiolo, 10 agosto Casarsa della Delizia, 10 agosto Gradisca d'Isonzo; 11 agosto Corno di Rosazzo; 12 agosto Cormòns; 12 agosto Latisana; 12 agosto Torreano; 13 agosto Buttrio; 13 agosto Trivignano Udinese. Tutti gli eventi proporranno i vini locali uniti a specialità enogastronomiche e a momenti di intrattenimento sotto le stelle. Programma completo e aggiornamenti su www.cittadelvinofvg.it

Le 26 Città del Vino aderenti

Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino è al lavoro al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c'è il sostegno di PromoturismoFvg, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia - Agenzia nazionale turismo.

Le 26 Città del Vino aderenti in Friuli Venezia Giulia sono in ordine alfabetico Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Manzano, Moraro, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Trivignano Udinese, Torreano e la nuova entrata Palazzolo dello Stella. In più anche la Pro Loco di Casarsa della Delizia è membro dell'Associazione nazionale e altre Pro Loco stanno per aderire.