Giulia di Udine è la più bella tra le belle di Miss Grand International Italy

Nella piazzetta di Aprilia Marittima si è svolta sabato 24 luglio la finale regionale del concorso di bellezza Miss Grand International Italy in collaborazione con lo Yachting Club Aprilia Marittima: Giulia Pontoni ha vinto Miss Grand International Friuli Venezia Giulia, il concorso di bellezza e talento internazionale che sta spopolando in tutto il mondo.

La manifestazione nazionale Miss Grand International Italy è finalizzata alla scelta della candidata che rappresenterà l’Italia al Gran Galà Internazionale: la finale nazionale si svolgerà dal 24 al 26 settembre a Cinecittà World. In giuria oltre al vicesindaco Angelo Valvason di Latisana erano presenti anche Ondina, il scenografo di fama nazionale Sergio Giacon e diversi esponenti di spicco dello Yachting Club e dei Cantieri di Aprilia Marittima.

Il concorso

Ad aggiudicarsi il primo passaporto per la finale nazionale è la bellezza acqua e sapone ed elegante di Giulia Pontoni diciassettenne di Udine con la passione per la danza.

A seguire sono state premiate Giulia di Fossò, Asia 17 anni di Udine, Gaia 18 anni di Cividale e la fascia mascotte è andata ad Angela 15 anni di Bagnaria Arsa. Miss Aprilia 2021 invece è Valentina 17 anni di Morsano al Tagliamento, Miss Eleganza è Martina, 25 anni di Pagnacco, mentre Miss da Nord a Sud è Alessandra 18 anni di Trieste.