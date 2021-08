A colpi di Pasolini e Montasio, il Fvg conquista Roma

Tre iniziative che parlano friulano a Roma: alla presenza di autorità, rappresentanti ed esponenti del mondo istituzionale ed associativo, particolarmente legato all’Eraple Ente Regionale Acli per i problemi dei lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia, si è tenuto a Roma il convegno: “Impatto della pandemia sui corregionali all’estero: problematiche, continuità, rientri, nuove opportunità”. Il tutto si è svolto grazie all’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia, come ha sottolineato all’apertura dei lavori il direttore dell’Eraple Cesare Costantini nel portare il saluto a nome della presidente Elisa Sinosich.

Costantini ha voluto porre in luce quanto l’Eraple, che annovera nel mondo numerosi circoli, soprattutto in quest’ultimo decennio abbia attuato, realizzato e portato a termine numerose progettualità. Lo scopo è stato sempre dare maggiore operatività alle proprie realtà sparse nei cinque continenti.

L'incontro

Oltre una ventina in varie modalità, dalla presenza alla video conferenza con moderatrice la vicepresidente Bruna Zuccolin, gli interventi, preceduti da quello del Sottosegretario al Maeci con delega agli Italiani nel Mondo, sen. Benedetto Della Vedova e quello dell’ on. Mario Borghese, deputato eletto nel Collegio Centro-Sud America, di origine friulana e del presidente della Ficei,

Andrea Ferroni. Dal consulente di logistica e trasporti navali internazionali Carlo Leopaldi, all’imprenditrice Laura Mariani, a Francesca Innocente, responsabile audit in Lussemburgo per Intesa San Paolo Lussemburgo, ha fatto seguito Stefano Melita, responsabile commerciale della Piattaforma di e Commerce, Serena Ferin, amministratore delegato del Tour Operator Sparklingtorus, a Chiara De Lazzari, ricercatrice presso l’Università di Melbourne nonché Matteo Dolci, imprenditore negli USA. Infine Claudia Guzzon, responsabile di progetti per la cooperazione europea, Giuseppe Anelli, presidente della Fondazione Sapientia Mundi e al termine Emilio Fatovic, Presidente dell’Università Popolare di Trieste.

Alle conclusioni sulla manifestazione del direttore Cesare Costantini precedute dagli interventi di Bruna Zuccolin, ha svolto una precisa sintesi il giornalista triestino Fabio Ziberna, dove si è evinto come il network dei corregionali e dei connazionali all’Estero sia sempre più una risorsa per il territorio soprattutto in situazioni di difficoltà generale.

La mostra

In serata, a Palazzo Ferrajoli, alla presenza di un selezionatissimo pubblico del mondo socio-culturale, politico e diplomatico, ha avuto luogo l’inaugurazione di una significativa mostra fotografica intitolata “L’arte: una via di rilancio. Pier Paolo Pasolini un friulano nel Mondo”. Apprezzatissima la mostra che ha messo insieme scatti storici di autori vari della vita di Pierpaolo Pasolini e fotografie contemporanee dei luoghi di Roma dove Pasolini ha vissuto e lavorato, resi immortali dai suoi film, realizzate dal fotografo Christoph Montebelli.

Tutte le fotografie mettono in luce la complessa attività culturale dell'intellettuale friulano in ambito internazionale. La serata è stata accompagnata da una presentazione e degustazione di alcune peculiarità enogastronomiche della Regione Friuli Venezia Giulia che hanno suscitato, come sempre, apprezzamento e lodi.