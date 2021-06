Notte Bianca e Concerto del risveglio, aperte le prenotazioni

Via alle prenotazioni per il Concerto del risveglio che si terrà il 3 luglio alle ore 7e 30 in piazza Libertà. È possibile riservare un posto attraverso il sito del Comune. Si esibirà la pianista Rita Marcotulli, artista premiata con il Ciak d'oro nel 2010, il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e il Premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz. Nel 2013 è stata membro della giuria di qualità alla 63ª edizione del Festival di Sanremo mentre nel 2018 ha partecipato al Festival come ospite. Sempre nella serata del 3 luglio, Notte dei Saldi, alle ore 21.30, sul Piazzale del Castello, ci sarà la prima data del tour italiano di Max Gazzè nell’ambito dell’evento “Notte bianca”. Max Gazzè è un noto cantautore, bassista e attore di fama internazionale, ha partecipato a sei edizioni del Festival di Sanremo e ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali il ciak d'oro come miglior colonna sonora del film Basilicata Coast to coast, il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale, il disco d'oro e due dischi di platino per i suoi successi discografici. Info su Azalea.it.