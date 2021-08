Concerti in castello a Udine, domani tocca a Nek

Continua il programma dei grandi concerti al Castello di Udine. Domani, lunedì 2 agosto, sarà la vota di Filippo Neviani, in arte Nek, cantautore di Sassuolo amatissimo dal pubblico, che porterà a Udine l’unica data regionale del suo “Live Acustico 2021”.

I biglietti

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, saranno ancora disponibili alla biglietteria del concerto dalle 19.30. Le porte della venue apriranno alle 20.00, con inizio live in programma alle 21.30. Si ricorda che l’accesso ai concerti in Castello è possibile solo ed esclusivamente dalla rampa di Piazza Libertà. Tutte le info su www.azalea.it

Nek

Per tutta l’estate 2021 Nek proporrà dal vivo le grandi canzoni che hanno segnato la sua brillante carriera, dal debutto ad oggi. Sono infatti moltissime le hit di grande successo che hanno reso Nek uno fra gli artisti più amati dal pubblico e che gli hanno permesso di vendere oltre 10 milioni di dischi in carriera, incidendo e esibendosi sia in italiano che in spagnolo. Tra queste “Laura non C'è” (1997), “Sei Grande” (1997), “Se io non Avessi Te” (1998), “Se una Regola C'è” (1998), “Sei Solo Tu” (2002), “Almeno Stavolta” (2003), “Lascia che io sia” (2005), ed “Eclissi del Cuore” (2011), cover di Bonnie Tyler riarrangiata, duettata con L'Aura Abela, “Fatti Avanti Amore” (2015).

Fra i prossimi concerti in Castello a Udine troviamo quelli di Canto Libero (9 agosto), Angelo Branduardi (18 agosto), Omaggio a Morricone con la FVG Orchestra (28 agosto) e Alice canta Battiato con la FVG Orchestra (31 agosto). Ricordiamo che il concerto di Levante, annullato a causa maltempo, verrà recuperato il 24 agosto. Biglietti in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it