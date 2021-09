Al Palamostre l'ottava edizione del Festival Udine castello

Ottava edizione per il Festival Udine castello, organizzato al Palamostre dagli Amici della Musica di Udine con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Fvg, PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli e Club Unesco Fvg. La rassegna, che rientra nella prestigiosa European Festival Association, ha ottenuto recentemente lo Special Effe Label come evento di rilievo nel panorama concertistico internazionale.

Primo appuntamento mercoledì 8 settembre alle ore 20,30 con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: dal podio, Vito Clemente guiderà la compagine in un triplice omaggio ad altrettanti musicisti: Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Nino Rota, per una serata classica sì, ma tal taglio crossover. Solista al flauto sarà Luisa Sello, presidente del sodalizio udinese, che ogni anno omaggia la città con una sua performance al Festival.

Gli altri concerti in programma

Domenica 19 settembre alle ore 17 ecco due affiatati virtuosi polacchi, in un programma travolgente su pagine di Mozart, Bartok, Ginastera e Piazzolla: Karolina Mikolajczyk al violino e Iwo Jedynecki alla fisarmonica stupiranno il pubblico con una tecnica sopraffina e trascrizioni ricche di originalità.

Ma chi era davvero Niccolò Paganini, al di là degli stereotipi che tutti conosciamo? A raccontarci aneddoti e curiosità sulla prima grande star dei teatri sarà Danilo Prefumo, uno dei massimi studiosi in materia, filosofo, musicologo e fondatore dell’Istituto Discografico Italiano. Potremo ascoltarlo (ingresso libero) domenica 3 ottobre alle ore 11. Seguirà, alle ore 17, un concerto dedicato al leggendario violinista con il Paganini Ensemble Vienna (Mario Hossen violino, Marta Potulska viola, Liliana Kehayova violoncello, Alexander Swete chitarra).

Domenica 10 ottobre, alle ore 17, la rassegna sarà chiusa dall’orchestra d’archi formata dall’unione tra Accademia Naonis e Ensemble Donatello e diretta da Nurhan Arman, concerto realizzato grazie all’ormai storica collaborazione tra gli Amici della Musica e l’Ente Regionale Teatrale.

I biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il box office del Teatro Palamostre(0432.506925) o direttamente all’ingresso dei concerti, fino a esaurimento posti. Costo 15 euro interi, 10 euro ridotti studenti e over 65; ingresso gratuito con Fvg Card. Info: www.amicimusica.ud.it.