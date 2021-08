Bake Off Italia 2021: c'è anche un'aspirante pasticcera del Fvg

Una trasmissione sempre più seguita e sempre più apprezzata: Bake Off Italia - Dolci in forno, dove aspiranti pasticceri si sfidano sotto il tendone, giudicati da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara. Il programma, che in Italia è prodotto da Magnolia, è presentato da Benedetta Parodi.

La protagonista dal Friuli Venezia Giulia

Naney, 52 anni, argentina di origini, si è trasferita in Italia per amore. Cucina per il piacere di regalare una gioia agli altri e usa molto i social per mostrare i suoi dolci e per condividere le sue ricette, sia in italiano che in spagnolo. Ama cambiare spesso look ed è appassionata di cucito e di balli argentini. Vive a Gradisca d'Isonzo ed ha una carica di energia irresistibile.