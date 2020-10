Nuova vita per "I Piombi", il locale riapre dopo i mesi di chiusura

Chiusa durante il lockdown riapre in questi giorni – appuntamento fissato per mercoledì 28 ottobre alle 12 e 30 – la storica birreria “I Piombi”, in via Manin. La gestione è nuova e punterà forte sulla cucina. Nel menu, come ci racconta il capo della cucina Roberto "Bisbo" Lorenzetto, tanta carne, hamburger e fritti. Osservando tutte le norme imposte dall’emergenza sanitaria sarà possibile garantire il servizio a 120 coperti (altrimenti sarebbero stati 200). Lunedì sarà il giorno di chiusura, da martedì a venerdì il locale sarà aperto sia a pranzo che a cena, il sabato e la domenica solo la sera. La gestione è della società "In mensa" che ha già diversi locali e punti di ristorazione in Friuli, a Lignano, Sappada, Piani di Luzza,Trieste e sullo Zoncolan. La responsabile sarà Saloua Sraydi, che ha un'esperienza decennale nel settore a Udine e dintorni.

