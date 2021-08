Nuovo collegamento aereo dal Friuli Venezia Giulia per Bruxelles

Domenica 31 ottobre decollerà la nuova rotta Trieste – Bruxelles, operata da Ryanair. Il volo avrà due frequenze settimanali, con partenza da Trieste Airport il giovedì alle ore 16:45 e la domenica alle ore 16:10. I biglietti sono già disponibili e in vendita sul sito del vettore. I nuovi voli diretti, che collegheranno con l’aeroporto di Charleroi, sono ideali per i viaggi di piacere – servendo i flussi turistici incoming e outgoing già dalla prossima stagione invernale – e per gli spostamenti di lavoro. La partenza di questa nuova rotta servirà inoltre la grande comunità di corregionali fuori sede, consentendo rientri e partenze più frequenti da e per il Friuli Venezia Giulia. “Questo nuovo collegamento coincide con l’obiettivo di recupero e sviluppo del network internazionale che stiamo attuando” – afferma Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport. “I passeggeri possono sin da ora prenotare il proprio viaggio da e per la capitale del Belgio”.