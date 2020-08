Violenza sessuale di Lignano, convalidato il fermo dei due ragazzi

Stamattina c'è stata l'udienza di convalida, da parte del gip del tribunale per i minori di Trieste, per il fermo di indiziato di delitto dei due soggetti sospettati di violenza sessuale nei confronti di una 15 enne residente in Veneto. I due sono stati condotti in un istituto minorile. Il ragazzo di origine albanese non ha reso dichiarazioni, mentre il giovane egiziano che era con lui ha sostenuto che quello con la minorenne fosse un rapporto consensuale. Tutto il gruppo dei compagni di vacanza, terzo soggetto compreso (che non ha partecipato alla violenza, ma è stato denunciato a piede libero per concorso morale) è stato trasferito a Piani di Luzza, in Carnia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.