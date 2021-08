Lignano, ragazza violentata dal branco in un appartamento

Violentata da un gruppo di coetanei in un appartamento di Lignano. E' quanto ha rivelato una 18 enne udinese. I fatti si sarebbero verificati nel pomeriggio di ieri. La giovane ha raccontato la vicenda al padre, sostenendo di essere riuscita a fuggire dall'appartamento dove era prigioniera. La ragazza sarebbe stata introdotta nell'appartamento grazie alla conoscenza pregressa di uno dei componenti del branco. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Udine, diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan. I ragazzi sono stati denunciati per violenza sessuale di gruppo e sono a piede libero. Sono residenti nel Nord Italia, non in Friuli Venezia Giulia.