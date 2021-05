Lavori in via Grazzano, il borgo sarà off limits per almeno 80 giorni

Via Grazzano chiusa – a tratti – per almeno 2 mesi e mezzo. Mal che vada, quindi, circa 80 giorni. Sarà il tempo necessario per la sistemazione del porfido, come è stato fatto recentemente in via Gemona, in passato in via Aquileia e in via Poscolle e – come annunciato nei giorni scorsi – in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra piazza Duomo e via Gorghi e via Piave. L’intervento nello storico borgo della chiesa di San Giorgio sarà molto complicato e sarà necessario dividerlo in quattro fasi. Poi, una volta terminato, sarà la volta di via Superiore (tra fine estate e inizio autunno).