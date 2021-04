Gli ultraottantenni che hanno già ricevuto la prima dose in Fvg sono 75.467

Prosegue la campagna vaccinale per gli over 80 in regione. "Il 97,2 per cento degli over 80 in Friuli Venezia Giulia che hanno aderito alla campagna vaccinale ha già ricevuto la prima dose". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ribattendo ad alcune affermazioni emerse nel corso dei lavori del Consiglio. "Certamente l'adesione dei medici di medicina generale alla campagna di vaccinazione permetterà di spingere ancora più in alto il numero di persone appartenenti alla categoria over 80 a cui potrà essere inoculato il vaccino. I dati in nostro possesso dicono in maniera inconfutabile che ad oggi gli ultraottantenni che hanno già ricevuto la prima dose sono 75.467, pari al 97,2 per cento di coloro che hanno aderito alla campagna. Quelli a cui è stata inoculata anche la seconda dose sono invece 54.272 persone; ciò significa che il 71,9 per cento degli over 80 ha già eseguito il ciclo completo".